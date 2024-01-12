ضبط كميات من الأسمدة المدعمة بالسوق السوداء في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ، برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية ، برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسي، أسفرت عن ضبط عدد 50 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله في الأسواق ، قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق لإعادة بيعهم بالسوق السوداء ، وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط عدد 100 كيس سكر مجهول المصدر ، داخل أحد مخازن المواد الغذائية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق ، للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري ، والتدليس ولردع المخالفين.