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السبت 13 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط كميات من الأسمدة المدعمة بالسوق السوداء في البحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ، برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

 

حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية ، برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسي، أسفرت عن ضبط عدد 50 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله في الأسواق ، قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغير وجه حق لإعادة بيعهم بالسوق السوداء ، وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط عدد 100 كيس سكر مجهول المصدر ،  داخل أحد مخازن المواد الغذائية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة. 

 

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق  ، للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري ، والتدليس ولردع المخالفين.

الجريدة الورقية