بـ 1.2 مليون جنيه.. ضبط مخدرات في حملات أمنية بـ 5 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، المنوفية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر) .. وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

في 5محافظات .. ضبط مخدرات بـ 2, 1مليون

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المنزلة) .. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر البانجو- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- دراجة نارية)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى وطلقة).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح) وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات)، وضبط (عاطلان - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) وبحوزتهما (كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية لمخدر الأستروكس- فرد محلى وطلقة).

وأثمرت الجهود عن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبحوزته (فرد محلى وعدد من الطلقات- 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش)، وضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة بنها) .. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات- دراجة نارية)، وضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ) .. وبحوزتهما ( 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات- سلاح أبيض "مطواة"- ميزان حساس).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين"– بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,200,000 مليون ومائتى ألف جنيه تقريباً).

تفاصيل جديدة ..في واقعة مصرع فتاة أجنبية بعد سقوطها من الطابق الـ17 بفندق فيرمونت

كشفت التحريات والتحقيقات الأولية؛ تفاصيل سقوط فتاة أجنبية من الطابق الـ 17، من شرفة غرفتها بفندق فيرمونت بالقاهرة؛ حيث سقطت الفتاة على مطعم جثة هامدة.

وأضافت التحريات الأولية أن الفتاة التي سقطت من غرفتها بالطابق الـ 17 تدعى ه. ن. ب وتبلغ من العمر 33 سنة وسقطت على مطعم في الطابق الثالث.

مصرع فتاة أجنبية بعد سقوطها من الطابق الـ17 بفندق فيرمونت

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من إدارة فندق شهير بالقاهرة يطل على نهر النيل، يفيد بوجود جثة لفتاة لقيت مصرعها بعد سقوطها من غرفتها بالطابق 17.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ للفحص وكشف ملابساته.