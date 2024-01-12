وظائف لحديثي التخرج.. الكليات المطلوبة وطريقة التقدم

فرص عمل، وظائف خالية، بهذه الكلمات يبحث الشباب ولا سيما حديثي التخرج، عن وظائف ذات رواتب مجزية، لذا أعلن البنك الأهلي المصري، عن توافر وظائف للشباب والفتايات من حديثي التخرج بداية من 2020 حتى 2023.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، الكليات المطلوبة والشروط وطريقة التقدم لشغل وظائف البنك الأهلي.

الكليات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري

كليات الحاسبات والاتصالات وما يعادلها، والحقوق، والتجارة تخصصات (المحاسبة، والضرائب، والتمويل، والتسويق، والإدارة، والتجارة الخارجية)، إدارة الأعمال تخصصات (بنوك، وائتمان، ومالية، وموارد بشرية، ونظم ومعلومات إدارية، ومنشأة مالية، وإدارة أعمال دولية لوجستيات وتسويق)، اقتصاد وعلوم سياسية تخصصات (اقتصاد، وإحصاء)، تكنولوجيا المعلومات، وكليات الهندسة.

شروط التقدم لوظائف البنك الأهلي

الحصول على مؤهل عالي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

حديثي التخرج بداية من عام 2020 حتى 2023.

أن يكون التقدير العام بحد أدنى (جيد).

عدم وجود أقارب للمتقدم يعملون بالبنك الأهلي.

لا يتجاوز سن المتقدم 28 عامًا.

يكون محل إقامة المتقدم مثبوت بالبطاقة الشخصية.

طريقة التقدم لوظائف البنك الأهلي المصري

زيارة الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

الضغط على أيقونة الوظائف.

ملء الاستمارة الخاصة بطلب الوظيفة وإضافة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة.