كلام فى الهوا

الجمعة 12/يناير/2024 - 07:59 م 1/12/2024 7:59:03 PM

هناك أشخاص تُحب أن تأخذ كل حاجة بغض النظر أنهم فى حاجة إليها أم لا!! ويدخلون فى صراعات مع كل من حولهم بغرض إبعاد أصحاب الحق عن الشيء الذى يرغبون فيه.

رغم أن معظم هؤلاء ليس لديهم أى «كاريزما» فى معناها الحقيقى وهو قدرته على التأثير وجذب الآخرين له، رغم أن ذلك «يطلع لسانه لنا» بشكل يثثير الاشمئزاز، والجميع يعلم أن هذا الشخص لا لون أو طعم له، وقادر على تغيير فكره وشكله مع كل مرحلة، ويقولون لك كذباً إنهم الأحق، والحق منهم «براء» ما يفعلونه ظُلم لهؤلاء الذين يملكون مقومات العمل فى معظم تلك الأماكن التى يشغلها الطماعون دون وجه حق على حساب أهل العلم والخبرة، ولا يعلمون المثل الشعبى «صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق» ولكن لدينا بين هؤلاء الطماعين من يشغل عشرة مناصب ، فهو عضو مجلس إدارة فى أكثر من مكان، وعضو فى مجلس هام يُراقب منه السلطة التنفيذية, كأن الله لم يخلق سواه، ويُذكرنى هذا الشخص ببيت شعر يقول «ترانى مُقبلاً وتصد عني كأن الله لم يخلق سواكَ، سيغنينى الذى أغناك عني فلا فقرى يدوم ولا غِناكَ» قالها «ابن الفارض» ليؤكد أن لا شيء يدوم!!

لم نقصد أحدًا!!