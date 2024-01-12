ماطل في سداد القرض.. اعترافات مقاول متهم بقتل ابن عمه ببولاق الدكرور

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل ابن عمه، بسلاح أبيض “سكين” ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لعدم سداده مبلغ 5 آلاف جنيه، اقترضه منه في بولاق الدكرور.

اقترض مني 5 الاف جنيه وماطل في السداد..اعترافات مقاول متهم بقتل ابن عمه ببولاق الدكرور

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قتل الضحية "نجل عمه" بسبب اقترض الضحية مبلغ مالي نحو 5 آلاف جنيه من المتهم، وماطله في السداد، ففي يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما، على إثرها سدد المتهم له طعنة نافذة في الصدر باستخدام (سكين)، فسقط قتيلا في الحال.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أن "الضحية اقترض مني مبلغا ماليا 5 آلاف جنيه، وعندما طالبته رفض السداد، "قالي اصبر عليا شوية مش معايا فلوس"، حينها شعرت أنه هيأكل حقي، فتشاجرت معه، مما دفعني لسحب سلاح أبيض (سكين) وطعنته، فسقط قتيلا".

قتل عامل على يد ابن عمه في بولاق الدكرور

وقدوورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص في منطقة بولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين مقتل عامل نتيجة تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وأشارت التحريات إلى أن خلافات مالية أدت إلى اعتداء المتهم على المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

التحفظ على سائق سيارة ملاكي دهس موظفين أمام محطة مترو الدقي

كما قررت نيابة الجيزة، بالتحفظ على قائد السيارة والسيارة المتسببة فى الحادث دهس سيارة ملاكى لـ2 موظفين أمام محطة مترو الدقي.

كما كلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث.

دهس موظفين أمام محطة مترو الدقي

وكان مأمور قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة قد تلقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بشارع التحرير.

وعلى الفور، انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص ان سيارة ملاكي دهست ٢ موظفين أمام محطة مترو أنفاق الدقي.

ونقل المصابان إلى أحد المستشفيات بالعجوزة للعلاج، وألقت الشرطة القبض علي السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.