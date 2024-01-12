قررت نيابة الجيزة، بالتحفظ على قائد السيارة والسيارة المتسببة فى الحادث دهس سيارة ملاكى لـ2 موظفين أمام محطة مترو الدقي.

التحفظ على سائق سيارة ملاكي دهس موظفين أمام محطة مترو الدقي

كما كلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث.

دهس موظفين أمام محطة مترو الدقي

وكان مأمور قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة قد تلقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بشارع التحرير.

وعلى الفور، انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص ان سيارة ملاكي دهست ٢ موظفين أمام محطة مترو أنفاق الدقي.

ونقل المصابان إلى أحد المستشفيات بالعجوزة للعلاج، وألقت الشرطة القبض علي السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.

دهسها ميني باص .. تفاصيل مصرع سيدة داخل موقف سيارات في الدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية، القبض على سائق مينى باص، لدهسه سيدة حال وقوفها داخل موقف السيارات أثناء الرجوع إلى الخلف ودهسها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، من مستشفى الجمالية المركزي بوصول "سمية.م"،59 عاما، موظفة بمعهد فتيات الجمالية الأزهري ومقيمة بندر الجمالية "جثة هامدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الجمالية إلى المستشفى وبسؤال زوجها "محمد.ع.إ"، 60 عاما، عامل، ومقيم بذات العنوان قرر أنه أثناء وقوف زوجته بموقف"صان الحجر" الكائن ببندر الجمالية، اصطدمت بها السيارة رقم "ي. ر 3278"، ميني باص قيادة "محمود.ا.ا"، 32 عاما، سائق ومقيم بندر ميت سلسيل حال رجوعه إلى الخلف، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، واتهم قائد السيارة بالتسبب فى ذلك.

جرى ضبط قائد الميني باص والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه وقدم رخصتي قيادة وتسيير ساريتين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.