رسميًا.. عمر كمال أهلاويًا لمدة 3 سنوات ونصف

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وشهد العقد الموقع بين الطرفين إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة ثلاثي الأهلي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

وقام توفيق بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار.

منتخب مصر يستعد لانطلاق أمم أفريقيا

ويتواجد منتخب مصر الأول لكرة القدم الآن في ساحل العاج من أجل المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية 2023 التي ستنطلق غدًا وتستمر لمدة شهر.