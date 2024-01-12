الدقهلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها.

واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن الجمالية والسنبلاوين وشربين وبلقاس وحي شرق المنصورة ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

قال المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة الجمالية انه تم متابعة تنفيذ إزالة لسور مخالف علي الارض الزراعية من البلوك على مساحة 200 متر مربع وكذلك إزالة سملات داخل حظيرة على مساحة 100 متر مربع بالاضافة الي إزالة مبنى من البلوك على مساحة 120 متر مربع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

وأكد المماسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه لأحد المواطنين بقرية الشعالة التابعه للوحده القرويه بكفر الروك داخل مزرعة دواجن على الأرض الزراعية قام بمحاولة تطوير بالمخالفة ببناء وتقفيل عدد 24 فتحة شبابيك للمزرعة على مساحة 6قيراط وتم إزالة كافة التطويرات فورا بمشاركة الشرطة وحماية الأراضي وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

أوضح اللواء عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينة شربين انه تم متابعة تنفيذ إزالة لسور من البلوك الأبيض مقام على الأرض الزراعية بقريه بساط كريم الدين على مساحة300 متر مربع، كما تم وقف بناء وإزالة فوريه لبناء دور رابع علوى بدون ترخيص بقريه كفر الأطرش على مساحة 60 متر مربع وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفين.

وأشار الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة إلى انه تم متابعة تنفيذ ازالة سقف لغرفتين بمساحة 45 متر مربع وتم مصادرة مواد البناء اسمنت وخشب عن بمنطقة عزبة الصفيح وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة باشراف الدكتوره مني المتبولي نائب رئيس الحي.

و قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس انه تم متابعة تنفيذ اعمال وقف بناء مخالف بالبلوك الابيض بمنطفة الحفير كما تم متابعة اعمال فك اخشاب لدور اول علوي بقرية الستاموني وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات..

وأضاف اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.



