أطعمة ضرورية لفقدان الوزن بشكل سليم.. دقيق الشوفان أبرزها

قام خبراء التغذية بتجميع قائمة بالأطعمة الأكثر إرضاءً للأشخاص الذين يفقدون الوزن، ويؤكد الخبراء أن تناولها يسمح لك بالشعور بالشبع بسرعة وعدم الشعور بالجوع لفترة طويلة.

وضح خبراء فقدان الوزن ما يجب تضمينه في النظام الغذائي اليومي للأشخاص الذين يراقبون وزنهم ويحاولون التخلص من الوزن الزائد وعلى وجه الخصوص، أوصى خبراء التغذية بتناول دقيق الشوفان، يعتبر دقيق الشوفان وفقا للخبراء أحد أفضل المصادر الطبيعية للألياف اللازمة لعملية التمثيل الغذائي النشط، وإن عادة تناول دقيق الشوفان لا تساعدك على إنقاص الوزن فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين صحتك - يؤدي هذا المنتج إلى انخفاض مستويات الكوليسترول.

كما أن أصناف اللحوم والأسماك الخالية من الدهون مشبعة وصحية - وهي موردي البروتين الضروري للجسم وفي الوقت نفسه، ينصح خبراء التغذية بتناولها باعتدال، وخاصة اللحوم، لأن المنتجات التي تحتوي على البروتين الحيواني تستغرق وقتاً طويلاً حتى يتم امتصاصها عن طريق الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة الأطعمة المغذية الأكثر صحة بيض الدجاج والشوكولاتة الداكنة - فاستهلاكها يقوي جهاز المناعة ويدعم الصحة العقلية.

ومن الغريب أيضًا أن يوصي الخبراء بالبطاطس لمن يفقدون الوزن، بتناول البطاطس بشكل منفصل عن الأطعمة الأخرى، مسلوقة أو مخبوزة بقشرتها دون إضافة دهون.

وقال الأطباء إن البطاطس توفر شعوراً طويل الأمد بالشبع بسبب احتوائها على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات القيمة.