البرقوق يكافح سرطان القولون.. دراسة توضح

أثبت دراسات أن البرقوق وسيلة لمنع تطور سرطان القولون والأمعاء، وهذا المرض يحتل المرتبة الثانية في إحصائيات وفيات السرطان.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعتي تكساس ونورث كارولينا وخلال التجارب، تم تقسيم الفئران إلى مجموعتين في إحداهما، كان البرقوق موجودًا في طعام الحيوانات، وفي الأخرى لم يكن موجودًا.

وأظهرت نتائج التجربة، على الرغم من أن النظام الغذائي للفئران في كلا المجموعتين ساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والأمعاء، إلا أنه في المجموعة التي تناولت البرقوق، كانت هناك علامات أقل للمرض في أجسام الحيوانات.

ويشير العلماء إلى أن البرقوق يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تقلل من مستوى الإجهاد التأكسدي، وبالتالي احتمالية الإصابة بالسرطان ووفقا لهم، فإن المواد الفينولية الموجودة في البرقوق تنشط نمو النباتات البكتيرية المعوية الصحية والمفيدة.

ما لا تعرفه عن سرطان القولون

يعد سرطان القولون أحد أكثر أنواع الأورام انتشارًا، وبحلول سن الخمسين، يعاني حوالي 40٪ من الأشخاص من سلائل في الأمعاء، والتي تتطور منها الأورام في ظل ظروف غير مواتية، ومثل هذه الظروف هي الوزن الزائد (خاصة السمنة الخطيرة في منطقة البطن)، والنظام الغذائي غير الصحي الذي يحتوي على القليل جدًا من الألياف والألياف النباتية.

وجدت دراسة أجريت عام 2015 من جامعة لوما ليندا في كاليفورنيا أن اتباع نظام غذائي نباتي (أطعمة نباتية عالية بالإضافة إلى الأسماك) كان أكثر فعالية في الوقاية من سرطان القولون بنسبة تصل إلى 43٪.