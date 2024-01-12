تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في مصرع فتاة تبلغ من العمر 18 عاما أنهت حياتها بإضرام النيران في جسدها بمادة سريعة الاشتعال في البدرشين.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة أشعلت النار في جسدها بمادة سريعة الاشتعال، وذلك بسبب نهر والدها لها على حديثها في الهاتف مما أسفر عن مصرعها في الحال، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وأمرت نيابة الجيزة باستدعاء أهل الفتاة للاستماع لأقوالهم، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

فتاة تنهي حياتها بإشعال النار في جسدها بالبدرشين

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة بمصرع فتاة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة، وبها آثار حرق في أماكن متفرقة من جسدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط 106 قطع أثرية في الفيوم.. مخطوطات وعملات معدنية من عصور مختلقة

كما تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط 106 قطع أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة بحوزة شخصين بالفيوم بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (مالك ورشة خراطة – كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الورشة تم ضبطه وبرفقته (عاطل "له معلومات جنائية") وعثر بحوزتهما على (لوحة معدنية محاطة بإطار من الخشب - مخطوطة أثرية وصندوق خشبى مزخرف - 3 قطع من قماش "الكتان" عليها كتابات أثرية - لوحات - أيقونة خشبية مطعمة بالعاج عليها رسومات أثرية - كتاب بغلاف معدنى مدون به كتابات بعدة لغات - 2 قطعة خشبية مستديرة عليهما رموز لاتينية - سلسلة معدنية - 7 ورقات من الجلد عليها كتابات ونقوش تاريخية - 85 قطعة عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر الرومانى).

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة المشار إليها جميعها أثرية، وتعود إحداها للعصر الرومانى وباقى المضبوطات تعود إلى القرون الـ ( 14، 16، 17، 19، 20) الميلادية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.