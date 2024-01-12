باسم محمد يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم "الغريب"

أعلن الفنان باسم محمد، مشاركته في فيلم قصير يحمل عنوان "الغريب"، والذي سيتم عرضه قريباً في إطار المهرجانات السينمائية.

وأوضح باسم محمد، أن الفيلم يقدم قصة درامية اجتماعية تدور أحداثها حول شاب يعاني من تمييز وتهميش المجتمع له بسبب خلفيته الاجتماعية، ويحاول الشاب أن يثبت نفسه ويتغلب على هذه التحديات.

يؤدي باسم دور البطولة في الفيلم، ويشاركه العديد من الفنانين الشباب، حيث يعد هذا العمل الفني الأول له في سينما الأفلام الروائية القصيرة، حيث سبق وأن عمل في المسرح والتلفزيون وحقق نجاحاً كبيراً في هذه المجالات.

وقد عبر الفنان باسم محمد، عن سعادته بالمشاركة في هذا الفيلم، مؤكداً أنه يعد تجربة جديدة ومختلفة عن سابقاتها، وأنه يأمل أن ينال إعجاب الجمهور.