تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط 106 قطع أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة بحوزة شخصين بالفيوم بقصد الاتجار.

ضبط 106 قطع أثرية في الفيوم.. مخطوطات وعملات معدنية من عصور مختلقة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (مالك ورشة خراطة – كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الورشة تم ضبطه وبرفقته (عاطل "له معلومات جنائية") وعثر بحوزتهما على (لوحة معدنية محاطة بإطار من الخشب - مخطوطة أثرية وصندوق خشبى مزخرف - 3 قطع من قماش "الكتان" عليها كتابات أثرية - لوحات - أيقونة خشبية مطعمة بالعاج عليها رسومات أثرية - كتاب بغلاف معدنى مدون به كتابات بعدة لغات - 2 قطعة خشبية مستديرة عليهما رموز لاتينية - سلسلة معدنية - 7 ورقات من الجلد عليها كتابات ونقوش تاريخية - 85 قطعة عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر الرومانى).

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة المشار إليها جميعها أثرية، وتعود إحداها للعصر الرومانى وباقى المضبوطات تعود إلى القرون الـ ( 14، 16، 17، 19، 20) الميلادية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس عنصر إجرامي بحوزته 17 قطعة سلاح ناري في سوهاج

كما أمرت النيابة العامة حبس عنصر إجرامي بسوهاج، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزته 17 قطعة سلاح ناري.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج ،قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) بالاتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة مركز شرطة المنشأة والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 17 قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية- 11 بندقية خرطوش- 4 فرد محلى- 24 خزينة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى من متحصلات بيع "الأسلحة النارية والذخائر") وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس مستريح الأدوية فى الدقهلية

كما أمرت النيابة العامة حبس مالك شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من 4 سيدات بالدقهلية بدعوى توظيفها.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (4 سيدات - مقيمات بدائرة مركز شرطة دكرنس) بتضررهن من (مالك شركة لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهن والاستيلاء منهن على (مبلغ مالى) نظير تشغيله فـى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ولم يقم برد المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.