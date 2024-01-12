200 جنيه تراجع بـ سعر طن الذرة اليوم الجمعة في الأسواق

سجلت حركة سعر الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الجمعة، صوب تحقيق تراجع بجميع أنواعها المختلفة الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلية لدى تجار الجملة، حيث وصل الهبوط لـ 200 جنيه بالطن، لمعظم الأنواع.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية وفي سوق الجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الذرة اليوم الجمعة

الذرة

الذرة البرازيلي

هبط سعر طن الذرة البرازيلي عند 14,600 جنيه، بدلًا من 14,800 جنيه، بتراجع 200 جنيه للطن.

الذرة الأرجنتيني

ونزل سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 200 جنيه، ليسجل 14,600 جنيه.

الذرة الأوكراني

أسعار زيت الطعام اليوم بالأسواق .. طن «الأولين» يهبط 2000 جنيه

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، تراجعًا اليوم، بنحو 200 جنيه، ليسجل سعر الطن 13,600 جنيه.

سعر الذرة العالمي

تباينت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث ثبت عقد مارس 2024، عند 457.75 سنتًا للبوشل.

بينما نزل عقد مايو 2024، ببداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.05%، عند 469.5 سنت للبوشل، وقت كتابة الخبر.