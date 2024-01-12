حبس متهم ضبط بـ 17 قطعة سلاح ناري في سوهاج

أمرت النيابة العامة حبس عنصر إجرامي بسوهاج، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبحوزته 17 قطعة سلاح ناري.

حبس عنصر إجرامي بحوزته 17 قطعة سلاح ناري في سوهاج

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج ،قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) بالاتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة مركز شرطة المنشأة والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 17 قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية آلية- 11 بندقية خرطوش- 4 فرد محلى- 24 خزينة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى من متحصلات بيع "الأسلحة النارية والذخائر") وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس مستريح الأدوية فى الدقهلية

كما أمرت النيابة العامة حبس مالك شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من 4 سيدات بالدقهلية بدعوى توظيفها.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (4 سيدات - مقيمات بدائرة مركز شرطة دكرنس) بتضررهن من (مالك شركة لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهن والاستيلاء منهن على (مبلغ مالى) نظير تشغيله فـى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ولم يقم برد المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.