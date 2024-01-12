أمرت النيابة العامة حبس مالك شركة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من 4 سيدات بالدقهلية بدعوى توظيفها.

حبس مستريح الأدوية فى الدقهلية

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (4 سيدات - مقيمات بدائرة مركز شرطة دكرنس) بتضررهن من (مالك شركة لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب عليهن والاستيلاء منهن على (مبلغ مالى) نظير تشغيله فـى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ولم يقم برد المبالغ المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.