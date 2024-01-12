الفنان محمد القاق احدث المنضمين لمسرحية “أزمة نفسية”

يشارك الفنان محمد القاق، في مسرحية "أزمة نفسية"، وذلك بجانب عدد كبير من الشباب الفنانين، في العمل الذي يقوم بإخراجه احمد السيد .

واكد الفنان محمد القاق انه يجسد شخصية شاب يعاني من الصرع وهو ما يجعله لا يتحكم في تفاصيل جسدة في بعض الاوقات المهمة والفارقة في حياته الشخصية والمهنية، الامر الذي يدخله في حالة صعبة يحاول التغلب عليها .

وأضاف أن مسرحية «أزمة نفسية» تناقش أزمة التنمر التي يعاني منها بعض الشباب، لأسباب خاصة سواء بالمرض، أو ظروف مر بها في الحياة تركت له أثرًا نفسيًا سيئًا.

وتابع: يطرح العمل أيضاً بعض الحلول لهؤلاء الأشخاص، وكيفية التعامل مع المتنمرين، كما توجه بعض النصائح لهم.

وأشار: العمل من المنتظر ان ينطلق عرضه خلال الاسابيع المقبلة في احد المسارح الخاصة، وهو من بطولة عدد كبير من الفنانين الشباب ومنهم ضياء احمد، ونجلاء الرفاعي، سمير المرسي ونادية عبدالحميد واخرين .