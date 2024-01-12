رئيس جامعة سوهاج يؤدي صلاة الجمعة مع شيخ الأزهر بالأقصر

بساحة الطيب..

أدى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج صلاة الجمعة، مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بساحة "الطيب" مسقط رأسه بمدينة القرنة غرب الأقصر، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف القاضي امين عام الجامعة، واللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي، وعدد من أئمة الازهر و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وثمن الدكتور حسان النعماني جهود فضيلة الشيخ احمد الطيب في نشر قيم الإسلام السمحة وسعيه إلى إرساء السلام لخدمة الإنسانية، و ترسيخ التسامح والتعايش وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، مؤكداً ان فضيلة الإمام الأكبر قدوة وأسوة حسنة يحتذى بها.

واستمع الدكتور حسان النعماني و فضيلة شيخ الأزهر الشريف والحضور إلى خطبة صلاة الجمعة و التى ألقاها الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر بأسيوط، والذى تطرق في الخطبة الى الرزق ومفاتحه واسبابه.

وجدير بالذكر ان الدكتور حسان النعماني أهدي فضيلة الإمام الأكبر المصحف الشريف و درع الجامعة تقديراً لحهوده و ما يبذله فضيلته من جهدٍ كبير في مجال السلام والحوار بين الأديان.