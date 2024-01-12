حبس عنصر إجرامي لحيازته 820 طربة حشيش في القليوبية

أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 820 طربة لمخدر الحشيش بالقليوبية بقصد الاتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 5.7 مليون جنيه.

حبس عنصر إجرامي بتهمة حيازة 820 طربة حشيش في القليوبية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (820 طربة لمخدر الحشيش وزنت 82 كيلو جرام – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,750,000 ) خمسة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

حبس عامل انتحل صفة موظف خدمة عملاء للنصب على المواطنين بالمنيا

كما أمرت النيابة العامة، بحبس عامل بالمنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات. لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستغلالها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.