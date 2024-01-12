اليمن: نتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر

أعلنت الحكومة اليمنية، أنها تتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكدت الحكومة اليمنية أيضا، أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، محملة الحوثيين مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية، وجددت الحكومة اليمنية، موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة ومطالبها بوقف العدوان الإسرائلي الغاشم على الأراضي المحتلة.

ارتفاع أسعار النفط 2% بعد الحرب على اليمن





تعرضت اليمن لضربات عسكرية شنتها قوات الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين أمس، تسببت في ارتفاع لأسعار النفط اليوم الجمعة الموافق 12 يناير.

وتصدرت اليمن وأسعار النفط محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، حيث تتأثر أسعار النفط بالهجمات العسكرية في الشرق الأوسط والتي تزداد أطرافها يوم تلو الآخر.

ووفق لوكالة "رويترز" فقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، اليوم، مع تصاعد الأحداث في اليمن حيث ضربت الولايات المتحدة وبريطانيا مواقع للحوثيين في اليمن، رداً على الهجمات التي قامت بها الجماعة المتحالفة مع إيران على السفن التجارية بالبحر الأحمر منذ أواخر العام الماضي، بسبب الحرب على غزة وجرائم الحرب التي يقوم بها الكيان الصهيوني الإسرائيلي على أهل فلسطين.

ونشرت وسائل إعلام يمنية، أن ضربات التحالف الأمريكي البريطاني استهدفت مواقع في صنعاء، والحديدة، وصعدة، وتعز.

أسعار النفط

فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3 في المائة إلى 79.22 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.80 دولار أو 2.5 في المائة إلى 73.82 دولار بحلول الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش.

وأشارت وكالة "بلومبرغ"، إلى أن أسعار النفط التي زادت بأكثر من اثنين في المئة، اليوم الجمعة، تزداد المخاوف من حدوث مزيد من التعطيل في حركة الشحن، ومن تحول الصراع إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقا.