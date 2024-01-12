الزمالك يصحح بيان تبرع مستشفى الناس بمركز طبي

بعد الهجوم العنيف على مجلس لبيب

شهدت الساعات الأخيره هجوم شديد على مجلس إداره نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب على خلفية ماورد فى بيان المجلس أمس حول تبرع مستشفى الناس التى يمتلكها ممدوح عباس الرئيس الأسبق ونجله أيمن بمركز طبى للنادى وجاءت الانتقادات أن مستشفى الناس تعتمد على التبرعات باعتبارها مؤسسه خيريه فكيف تتبرع لنادى الزمالك من أموال الشعب وهو مادفع مجلس الإدارة لاصدار تصحيح البيان جاء نصه:"ورد بالبيان الصحفي الخاص بقرارات مجلس إدارة النادي المنعقد يوم الخميس الموافق ١١ / ١ / ٢٠٢٣

قرار تم نشره بشكل غير دقيق والخاص بإنشاء النادي لمركز طبي لتأدية خدمات طبية لأعضاء النادي والذي سيتكفل النادي بإنشائه وتجهيزه.

وسيكون دور مستشفى الناس تقديم الخدمة الطبية في إطار بروتوكول تعاون مقابل مزايا يقدمها النادي للمستشفى، وكل هذه الاتفاقات تخضع لرقابة الجهات المعنية

لذا وجب التصحيح