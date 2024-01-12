محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات الشؤون الصحية خلال 2023

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتسعي بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية وخاصه كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة لتقديم خدمات صحيه وعلاجية ملائمة لهم ، مشيداً بمجهودات مديرية الشؤون الصحية وما قدمته إداراتها المختلفه خلال عام 2023 للارتقاء بكافه الخدمات الطبيه المقدمه لأبناء المحافظة.

ومن جانبه استعرض الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، مجهودات المديرية خلال عام 2023 م للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والوصول لمجتمع صحي وسليم وذلك كالاتي:

تنظيم ٧٩ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة ضمن المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة، و١٠٠ يوم صحة تم خلالهما توقيع الكشف الطبي علي ١٦٨٢٥٨ مريض في العديد من التخصصات الطبية (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأشعة التليفزيونية والسينية، المسالك البولية، مناظير الجهاز الهضمي، الروماتيزم والتأهيل)، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات وصرف العلاج اللازم مجانا ، كما تم تحويل عدد ١١٢١ مريض لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية وكذلك عقد جلسات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من خطورة إنتشار الأمراض الفيروسية، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية حفاظا علي صحتهم وسلامتهم.

تقديم الخدمات العلاجية في مجال طب الأسنان لعدد ٨٨٣٧٨٠ مواطن بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة للمديرية، وكذلك إجراء ٨٠٩ عملية جراحية للوجه والفكين ، وعدد ٥٦٥٣ حالة خلع للأسنان، و ١١٦٢١٥ حالة حشو أسنان دائم ومؤقت ، و ٤٧٤٢ تركيبة متحركة، وأكثر من ٤٩٨ ألف حالة علاج تحفظي بالأدوية، بخلاف ١٠٤٣٨ أشعة للأسنان والفكين، وذلك بهدف تقديم خدمات علاجية متخصصة في مجال طب الأسنان.

تطوير خدمات طب الأسنان من خلال فتح ٦ معامل جديدة لتركيبات الأسنان، وإضافة ١٤ جهاز كافيترون لكحت الجير، وتحسين خدمات علاج الجذور وحشو العصب بإضافة إلى ١١ جهاز روتاري وإيبكس لوكيتوريل، بخلاف إضافة ٤ أجهزة بلمرة ضوئية للمساعدة بالعلاج التحفظي.

تنظيم ٦٥ دورة تدريبية مصاحبة بورش عمل لرفع كفاءة أطباء الأسنان، شارك بها ٤٠٠ طبيب، بالإضافة لتدريب ٥٠٠ طبيب امتياز بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة، وتنظيم ٥ لقاءات علمية بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية تضمنت العديد من تخصصات وموضوعات طب الأسنان

عقد ٨٥٨٩٢ ندوة تثقيفية توعوية بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، متضمنة القوافل الطبية، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة.

قيام فرق التوعية بالمديرية والإدارات الصحية بتنظيم ندوات وحملات توعوية للمواطنين تخطت ٤٢٠ ألف ندوة وحملة تم خلالها تقديم الإرشادات والنصائح والرسائل الصحية الهامة، هذا بالإضافة إلى قيام المثقفين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بتنفيذ ١١٨ ألف ندوة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة كما تم وضع الملصقات التوعوية بالمدارس والأماكن الحيوية وداخل المنشآت الغذائية بجميع أنحاء المحافظة.

قيام إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بسحب عدد ٥٨٦٣٤ عينة مياه منهم ٥٥١٥٨ عينة من الشبكات، وعدد ٢٣٢٠ من الطرود، وعدد ٨١٥ عينة من وحدات الغسيل الكلوى، وعدد ٩٩ عينة من الصرف الصحي، وعدد ١٣٢ من الصرف الصناعي، و١٥١ عينة من المصارف، وعدد ٣٤١ من حمامات السباحة وذلك لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستخدام .

المرور على ١٥٦٥٣٥ موقع شمل (المدارس، والخزانات العامة والخاصة، والمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات، ومصانع تدوير المخلفات) وذلك للتأكد من إستيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن وتم تحرير عدد ١٤٧ محضر للمخالفات المضبوطة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتسعي بالتنسيق مع مديريه الشؤون الصحية لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية وكذلك الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار واحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية، بدور إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية في تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة، إلى قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية خلال عام 2023 بشن حملات تفتيشية على المنشأت الغذائية والأسواق اسفرت عن إعدام 342 طن و893 كجم أغذية فاسدة وتم ضبط 373 طن و549 كجم أغذية كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 4109 منشأة غذائية (لعدم وجود ترخيص – وجود خطر داهم على الصحة العامة) وتحرير 19931 محضر شرطة، كما تم سحب 16102 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال عام 2023 تم إصدار عدد 39050 شهادة صحية لمتداولي الاغذية وتحرير 20996 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على 3982 رسالة أغذية مستوردة، وإصدار عدد 8902 شهادة سعة تخزينية للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.