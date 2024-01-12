أمن البحيرة يضبط حرامية ماكينات الرى

تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير للأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن البحيرة ضبط 6 عناصر إجرامية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى جرائم سرقات "ماكينات الرى، مواتير المياه" من الأراضى الزراعية بدوائر مراكز شرطة (الدلنجات، كوم حمادة، بدر)وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات).

وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب عدد (14) واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات (11 ماكينة رى- 5 ماتور مياه - السيارة المستخدمة فـى نقل المسروقات "ربع نقل" - الأدوات المستخدمة).

يأتي ذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.



وفي سياق منفصل جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس حبس شخصين متهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين" لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (1،500 كيلوجرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع.

وفي سياق اخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط (278) قضية مواد مخدرة، في حملة أمنية

بإجمالى (325) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من الحشيش وزنت (133,232 كيلو جرام).

كمية من البانجو وزنت (41,050 كيلو جرام).

كمية من الهيدرو وزنت (24,650 كيلو جرام).

كمية من الهيروين وزنت (16,895 كيلو جرام).

كمية من الشابو وزنت ( 2,265 كيلو جرام).

كمية من الإستروكس وزنت ( 1,945 كيلو جرام).

كمية من الآيس وزنت ( 1,220 كيلو جرام).

كمية من البودر وزنت (835جراما).

كمية من الأفيون وزنت (220 جراما).

(1044) قرصا مخدرا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.