تعرف على إنجازات المراكز التكنولوجية بالشرقية خلال 2023

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التحول الرقمى فى توفير التكلفة والوقت والجهد وتحسين وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبجودة عالية، وكذلك خلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وإتاحة كل الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.

حيث شهدت محافظة الشرقية طفرة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية الموجودة في مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة في تطبيق سياسية التحول الرقمى في المعاملات الحكومية الإلكترونية لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات لنيل رضا المواطن والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية.

ومن جانبها أشارت المهندسة أميرة عبيد المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه خلال عام 2023 م، تم تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل لتدريب وتأهيل العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجيه فتم..

. تنفيذ ورشة عمل لمشرفي النظام ومديري مراكز الإصدار الرخص المحلات وذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

· تقديم تدريب تعريفي لمديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام ومشرفي النظام بالوحدات القروية على منظومة المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية ضبط ومراجعة ملفات البيانات الأساسية اللازمة التطوير الوحدات القروية وذلك بمكتبة مصر العامة.

· تنظيم دورة ضبط ومراجعة ملفات البيانات الأساسية اللازمة لتطوير الوحدات القروية وذلك بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن.

· تدريب المراكز التكنولوجية المصغرة بالوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة الحسينية على منظومة المراكز التكنولوجية وذلك بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

· تدريب لجان المتابعه على دور المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية وذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

· تدريب الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح على منظومة المراكز المصغرة وذلك بالوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح.

· تدريب مراكز الإصدار والجهات الخارجية ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام على منظومة رخص المحلات الجديدة قانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وذلك بمكتبة مصر العامة.

· رفع كفاءة ٤٧ مركز تكنولوجي وذلك بمراكز بلبيس - فاقوس - أبو حماد - أولاد صقر - ديرب نجم) وجاري التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتشغيلهم بالإضافة إلى 10 مراكز تكنولوجية مصغرة ضمن المجمعات التي تم إنشائها بمبادرة حياة كريمة بالحسينية.

· التدريب والتشغيل الفعلي لــ ۱۱ وحدة محلية (العزازية - المحمدية - ملامس - بني هلال - السعديين - سنهوا - سنهوت - الصنافين - التلين - الجديدة - شلشلمون برئاسة مركز ومدينة منيا القمح على منظومة الوحدات القروية وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بها.

كما يتم المرور بصفة دورية على المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية للتأكد من سرعة إنهاء طلبات المواطنين ويتم إعداد تقرير شهري وتقديمه بالمجلس التنفيذي بالمحافظة، وجاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ميكنة الديوان العام وذلك بإنشاء المركز التكنولوجي بالديوان العام لربط الديوان العام بمنظومة الوحدات المحلية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بمجهودات مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لديوان عام المحافظة والحائز على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2001 والمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء - مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار وكذلك ترخيص اختبارات الرخصة الدولية (ICDL) وذلك لما يقدمه المركز من برامج خاصة بالحاسب الألي والمتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم -البرمجة) وكذلك دورات (التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك - بورصة - تحكيم دولي ).

وفي هذا الإطار أشار ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، إلى أنه خلال عام 2023 تم تنفيذ عدد 57 دورة تدريبية لرفع كفاءة 1430 من العاملين بالجهاز الإداري والشباب كالآتي:

· عدد (١٠) دورة ICDL استفاد منها ١٥٠ متدربا.

· عدد (٧) دورة أساسيات التحول الرقمي استفاد منها ٢١٠ متدربين.

· عدد (٣) دورة عن قانون الخدمة المدنية استفاد منها ١٢٧ متدربا.

· عدد (٤) دورة عن الهجرة غير الشرعية استفاد منها ٦٥ متدربا.

· عدد (٤) دورة عن المراكز التكنولوجية "الشباك الإمامي" استفاد منها ١١٨ متدربا.

· عدد(١) دورة عن تنمية موارد بشرية "إدارة الذات ' استفاد منها ١١ متدربا.

· عدد (١) دورة باور بوينت استفاد منها ٢٣ متدربا

· عدد(٢) دورة عن إعداد القادة استفاد منها ٢٩

· عدد (١) دورة عن المخازن استفاد منها ٣٥ متدربا

· عدد (١)دورة عن منظومة في الترخيص والهجرة غير الشرعية استفاد منها ١١ متدربا

· عدد (١) دورة عن اجتماع إدارات التخطيط استفاد منها ١٩ متدربا

· عدد (١) دورة عن اجتماع منسقي السكان استفاد منها ٢٨ متدربا

· عدد (٣) دورة عن التفكير التصميمي استفاد منها ٤٠ متدربا

· عدد (١)دورة عن مفهوم الاستثمار استفاد منها ١٩ متدربا

· عدد (١) دورة عن المجمعة الجزئية النظرية استفاد منها ١٨ متدربا

· عدد (١) دورة عن تحليل البيانات استفاد منها ١١ متدربا

· عدد (٢) دورة عند دراسات الجدوى استفاد منها 37 متدربا

· عدد (١) دورة عن القضايا السكانية استفاد منها ٢٧ متدربا

· عدد (١) دورة عن مهارات الاكسيل استفاد منها ١٣ متدربا

· عدد (٢) دورة عن مكافحة الفساد استفاد منها ٧٤ متدربا

· عدد (٢) دورة عن قانون التصالح استفاد منها ٥٦ متدربا

· عدد (١) دورة عن الإعلانات استفاد منها ٢١ متدربا

· عدد(١) دورة عن الذاكرة المؤسسية استفاد منها ١١٧ متدربا

· عدد (١) دورة عن رفع منظومة الأداء استفاد منها ١٧ متدربا

· عدد(٣) دورة عن الحوكمة استفاد منها ١٢٥ متدربا

· عدد (١) دورة عن التفاعل مع المخالفات الصلبة استفاد منها ٢٩ متدربا

أضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة لافتاً إلى أن المتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.