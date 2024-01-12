أمن دمياط يضبط 5 متهمين في قضايا مخدرات خلال يوم

قام قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–6 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات).. بحوزة (5متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



وفي وقت سابق جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس حبس شخصين متهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين" لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (1،500 كيلوجرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس- مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه غير المشروع".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع.

وفي سياق اخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط (278) قضية مواد مخدرة، في حملة أمنية

بإجمالي (325) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من الحشيش وزنت (133,232 كيلو جرام).

كمية من البانجو وزنت (41,050 كيلو جرام).

كمية من الهيدرو وزنت (24,650 كيلو جرام).

كمية من الهيروين وزنت (16,895 كيلو جرام).

كمية من الشابو وزنت ( 2,265 كيلو جرام).

كمية من الإستروكس وزنت ( 1,945 كيلو جرام).

كمية من الآيس وزنت ( 1,220 كيلو جرام).

كمية من البودر وزنت (835جراما).

كمية من الأفيون وزنت (220 جراما).

(1044) قرصا مخدرا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.