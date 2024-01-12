حملة أمنية مكبرة بأسوان

قام قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,200كيلو جراملمخدر الحشيش- 4,500 كيلو جراملمخدر البانجو- 1560 قرص مخدر- بندقية آلية - 3 فرد محلى- خزينة- عددمن الطلقات).بحوزة (4متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية).

كما تم تنفيذ 775 حكم قضائى متنوع.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



وفي وقت سابق جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس حبس شخصين متهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين" لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (1،500 كيلوجرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع.

وفي سياق اخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط (278) قضية مواد مخدرة، في حملة أمنية

بإجمالى (325) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من الحشيش وزنت (133,232 كيلو جرام).

كمية من البانجو وزنت (41,050 كيلو جرام).

كمية من الهيدرو وزنت (24,650 كيلو جرام).

كمية من الهيروين وزنت (16,895 كيلو جرام).

كمية من الشابو وزنت ( 2,265 كيلو جرام).

كمية من الإستروكس وزنت ( 1,945 كيلو جرام).

كمية من الآيس وزنت ( 1,220 كيلو جرام).

كمية من البودر وزنت (835جراما).

كمية من الأفيون وزنت (220 جراما).

(1044) قرصا مخدرا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.