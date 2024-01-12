عاجل
المقاومة اللبنانية تستهدف موقع المالكية الإسرائيلي
الجمعة 12 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"صحة غزة": الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الصحة في قطاع
وزارة الصحة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة راح ضحيتها 151 شهيدًا و 248 مُصابًا، وأن هذا هو عدد الجثث والجرحى الذين وصلوا للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وأضافت الوزارة، في إفادة صحفية، أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم. 

وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة العدوان على القطاع إلى 23 ألفا و708 شهداء و60 ألفا و5 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

مواد متعلقة

روما : واشنطن أبلغتنا عن الهجوم باليمن

وزير إعلام اليمن : الهجمات الأمريكية البريطانية عدوان غير شرعي ونتعهد بالرد

الخارجية السورية تدين الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن

أنصار الله: آلاف الصواريخ موجهة نحو الأعداء وعلى أمريكا وبريطانيا الاستعداد

يونيسيف: الأطفال والأسر في قطاع غزة يواجهون خطر الموت كل يوم

البعثة الروسية: مجلس الأمن يعقد اليوم اجتماعين بشأن غزة واليمن

وزير خارجية الأردن: استمرار الحرب على غزة وجرائم إسرائيل سبب التوتر بالمنطقة

الخرطوم.. مقتل أكثر من 30 مدنيًا في قصف جوي
الجريدة الورقية