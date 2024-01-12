أردوغان: الغرب يرغب في صُنع حمام دم بالبحر الأحمر

ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، بالرد «غير المتناسب» الأمريكي والبريطاني ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وحسب الشرق الأوسط، قال الرئيس التركي: «كل هذه التصرفات تشكل استخدامًا غير متناسب للقوة»، متهماً الغرب بالرغبة في «صُنع حمام دم في البحر الأحمر».

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن رداً على الهجمات التي تشنها الحركة على سفن في البحر الأحمر في تطور يمثل توسعاً لتداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

في سياق منفصل، أصدرت اليمن "الحوثيين" بيان بشأن العدوان الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية بثلاثٍ وسبعين غارة استهدفت صنعاء وعدد من المحافظات.

وقال العميد يحي سريع قاسم المتحدث باسم القوات اليمنية "الحوثيين" في بيان : "أقدمَ العدو الأمريكي البريطاني وفي إطارِ دعمِهِ لاستمرارِ الإجرامِ الإسرائيلي في غزةَ على شنِّ عدوانٍ غاشمٍ على الجمهوريةِ اليمنيةِ بثلاثٍ وسبعينَ غارة، استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ وقدْ أدتِ الغاراتُ إلى ارتقاءِ خمسةِ شهداءَ وإصابةِ ستةٍ آخرينَ من أبناءِ قواتِنا المسلحة".

وأضاف البيان : "إنَّ العدوَّ الأمريكيَّ والبريطانيَّ يتحملُ كاملَ المسؤوليةِ على عدوانهِ الإجراميِّ بحقِّ شعبِنا اليمنيِّ ولن يمرَّ دونَ ردٍ ودونَ عقاب.

وأشار إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ، لن تترددَ في استهدافِ مصادرِ التهديدِ وكافةِ الأهدافِ المعاديةِ في البرِّ والبحرِ دفاعاً عنِ اليمنِ وسيادتِهِ واستقلالِهِ.

وأكد الحوثيون أن هذا العدوانَ الغاشمَ لن يثنيَ اليمنَ عن موقفِه الداعمِ والمساندِ لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ، والقواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تؤكدُ استمرارَها في منعِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمر.