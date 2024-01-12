الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر

الكلاسيكو
الكلاسيكو

يترقب عشاق الكرة العالمية لمشاهدة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي تجمع بينهما الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر الإسباني.

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برشلونة يهزم أوساسونا ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

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شوط أول سلبي بين برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي السوبر الإسباني

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تشكيل برشلونة الرسمي أمام أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني



ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد يوم الأحد المقبل في السعودية، في نهائي السوبر الإسباني.

وتأهل ريال مدريد للنهائي بعد التفوق على جاره الأتلتي بنتيجة 5-3 فيما صعد برشلونة بعد تخطيه عقبة أوساسونا بهدفين نظيفين.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعيين خوان مارتينيز مونيويرا في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي سيجمع بين برشلونة وريال مدريد.

ويدير خوان مارتينيز مونيويرا نهائي كأس السوبر الإسباني والذي يجمع بينهما في العاصمة الرياض.
 


موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

وتنطلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.
 

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