روما : واشنطن أبلغتنا عن الهجوم باليمن

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن الولايات المتحدة الامريكية أبلغت سلطات بلاده بشأن الهجوم على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن الوزير الايطالي قوله اليوم الجمعة: “نحن ملتزمون بضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، ونشارك في العملية الأوروبية أتالانتا وسنطلب أيضًا أن يكون لهذه البعثة اختصاصات أوسع أو إنشاء بعثة أوروبية جديدة لضمان حرية حركة البضائع”.

وأضاف "لقد أبلغتنا الولايات المتحدة بالهجوم قبل عدة ساعات، ولكن لا يمكننا المشاركة، لأن الدستور لا يسمح بإرسال قوى عسكرية أو القيام بأعمال حربية دون المناقشة في البرلمان”.. ولكنه أكد أنه من الصواب الدفاع عن حرية الملاحة.