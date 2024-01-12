أحمد محمد عبدالرحمن يشارك في مسلسل «الخائن»

يشارك الفنان أحمد محمد عبدالرحمن في المسلسل السوري «الخائن» بطولة سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، ومن إخراج نسليهان يشيليورت.

ويشارك في النسخة السورية من مسلسل "الخائن" نخبة من أبرز نجوم منهم الفنانة سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، جينا أبو زيد، وسام صليبا، خالد شباط، إيلي متري، رولا بقسماتي، جلال شموط، تاتيانا مرعب، جينا أبوزيد، أحمد محمد عبدالرحمن، تأليف كمال حمامجي أوغلو، عبير الصياح، وديلارا باموك، إخراج نسليهان يشيليورت.

تدور قصة مسلسل "الخائن" حول عائلة مثالية لكن الزوجة تكتشف شعرةً شقراء على وشاح زوجها، ما يقلب حياتهما رأساً على عقب، فتتحطم حياة الدكتورة "أسيل" المثالية عندما تكتشف أن زوجها "سيف" على علاقة بامرأة أخرى، ما يدفعها إلى طريق الانتقام.

مسلسل "الخائن" دراما اجتماعية، وتم تقديم القصة في عدة نسخ، إذ قدمت بالولايات المتحدة تحت عنوان "دكتور فوستر" عام 2016 من بطولة بيرتي كارفيل، وسيمون فوستر، وجودي كومر.

كما قدمت منها نسخة تركية في 2020 وقامت ببطولته جانسو ديري، وكانر سيندوروك، وميليس سيزين، وبلغ عدد حلقاتها 60 حلقةً، وتحت عنوان "عالم المتزوجين" قدمت القصة ولكن في نسخة كورية.

وأنتهى مؤخراً الفنان أحمد محمد عبدالرحمن من تصوير احداث دوره في الفيلم القصير "سبع لفات" والذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية، وقد تم عرضه ضمن الأفلام التي فازت في مهرجان الجامعة الأمريكية.

يذكر أن مهرجان الجامعة الأمريكية يقام للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم من اتحاد الطلبة وإحدى الأسر بالجامعة، ويشارك به ١٠ أفلام في المسابقة من أصل أكثر من ٦٠ فيلمًا تم ترشيحها.