المقاومة اللبنانية تستهدف موقع المالكية الإسرائيلي
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، عن استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
ونشرت المقاومة الإسلامية بيان لها اليوم الجمعة قالت فيه: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-1-2024 ، موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصيب إصابة مباشرة.
كما استهدفت المقاومة الاسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة ، هدفاً عسكرياً صهيونياً في الأراضي المحتلة، بالقرب من حديقة نهر الأردن .