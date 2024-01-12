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المقاومة اللبنانية تستهدف موقع المالكية الإسرائيلي
الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة اللبنانية تستهدف موقع المالكية الإسرائيلي

موقع المالكية الذي
موقع المالكية الذي تم استهدافه

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، عن استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

ونشرت المقاومة الإسلامية بيان لها اليوم الجمعة قالت فيه: " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 12-1-2024 ، موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصيب إصابة مباشرة. ‏

 

كما استهدفت المقاومة الاسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة ، هدفاً عسكرياً صهيونياً في الأراضي المحتلة، بالقرب من حديقة نهر الأردن . 

 

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