"مجتمع بلا إدمان" المخدرات طريق الهلاك.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 19 يناير 2024م بعنوان "مجتمع بلا إدمان.. خطوات على الطريق".

وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن حفظ العقل أحد الكليات الست التي أكد على حفظها الشرع الشريف، وأن الاتجار في المخدرات من أشنع الجرائم وأخطرها على البشرية، وأن أموالها سحت وسم قاتل.

مواجهة التعاطي والإدمان وتجارة المخدرات مطلب شرعي وواجب وطني

الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف

كما أكد وزير الأوقاف أن مواجهة التعاطي والإدمان وتجارة المخدرات مطلب شرعي وواجب وطني، وواجبنا متضامنين أن نحمي المجتمع وبخاصة الشباب من وباء الإدمان الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الفرد والأسرة والمجتمع، بمزيد من التوعية والمتابعة الأسرية والإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وأمانه واستقراره، أو بعقول أبنائه وشبابه.