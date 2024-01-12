أوقاف سوهاج تطلق قوافل دعوية بمساجد جرجا

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، فاعليات القوافل الدعوية داخل 10 مساجد، بقرية بيت داود التابعة لإدارة الأوقاف لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وبدأت القافلة أعمالها من مسجد الفتح الغربى بقرية بيت داود وذلك بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والقيادات الدعوية ويتناول الحديث بالقافلة موضوع "خذو زينتكم عند كل مسجد" .





وأوضح الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن القافلة الدعوية شملت عشرة مساجد منها مسجد "آل حساب" بيت داود وتولى العرض للموضوع الشيخ شحاته محمد شحاته ،مدير إدارة الإدارات، ومسجد "الرحمة بقرية "بيت داود الشيخ عبدالصبور أحمد عامر، مدير إدارة خدمة المواطنين، و مسجد "التقوى بقرية "بيت داود وتولى العرض للموضوع الشيخ على محمد على خليل، مسئول الإرشاد الدينى، وبمسجد "التوحيد "بيت داود وتولى العرض للموضوع الشيخ محمد عبدالعال صديق إمام وخطيب، وبمسجد "أم القرى" بقرية بيت داود، وتولى العرض للموضوع الشيخ عامر أحمد محمود، إمام وخطيب، وبمسجد "التوبة "بيت داود وتولى العرض للموضوع الشيخ محمد محمود محمد، إمام وخطيب وبمسجد "الزهراء "بيت داود وتولى العرض للموضوع الشيخ رائف أبوالنجا أحمد، إمام وخطيب و بمسجد "الحق بقرية "بيت داود وتولى العرض للموضوع الشيخ عبدالحميد شحات عبدالراضي، إمام وخطيب، وبمسجد "مريم المطيري بقرية "بيت داود وتولى العرض للموضوع الشيخ محمود عبدالله نور الدين ،إمام وخطيب.





تمت فعاليات القافلة بمتابعة مسئول الدعوة الإلكترونية بمديرية الأوقاف الشيخ محمود العجوز والمنسق الإعلامي للمديرية الشيخ محمود أبو عقيل .