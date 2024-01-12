شِباك الشرطة تصطاد 7 تجار مخدرات بالقليوبية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، تكثيف الجهود لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت القوات من ضبط ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبحوزته (فرد محلى وعدد من الطلقات- 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

كما تم ضبط 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة بنها .. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات- دراجة نارية).



فيما تم ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة طوخ.. وبحوزتهما( 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات-سلاح أبيض"مطواة"- ميزان حساس).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفي سيقت منفصل جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح عين شمس حبس شخصين متهمين بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمنطقة عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين" لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (1،500 كيلوجرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع.

وفي سياق اخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط (278) قضية مواد مخدرة، في حملة أمنية

بإجمالى (325) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من الحشيش وزنت (133,232 كيلو جرام).

كمية من البانجو وزنت (41,050 كيلو جرام).

كمية من الهيدرو وزنت (24,650 كيلو جرام).

كمية من الهيروين وزنت (16,895 كيلو جرام).

كمية من الشابو وزنت ( 2,265 كيلو جرام).

كمية من الإستروكس وزنت ( 1,945 كيلو جرام).

كمية من الآيس وزنت ( 1,220 كيلو جرام).

كمية من البودر وزنت (835جراما).

كمية من الأفيون وزنت (220 جراما).

(1044) قرصا مخدرا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.