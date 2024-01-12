الأمن يلاحق تجار البانجو في شوارع الشرقية ويضبط 3

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تكثيف الجهود لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت القوات من ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح) وبحوزتهما(5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الحشيش–بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).



كما تم ضبط عاطلان- مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهما(كيلو جرام من مخدر البانجو –كمية لمخدر الأستروكس- فرد محلى وطلقة).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

بنيران الشرطة .. مقتل 5 عناصر شديدة الخطورة بأسيوط



فى ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية والتى تضم "5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام فى قضايا "قتل عمد – خطف – استعمال قوة - سلاح نارى"، مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

باستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرعهم، وعثر بحوزتهم على "2 رشاش جرينوف – 11 بندقية آلية – 48 خزينة - 10 بنادق خرطوش - 46 فرد محلى - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قنبلة يدوية - ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بداخلها الأدوات المستخدمة فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية - 11 طربة لمخدر الحشيش وزنوا 1,100 كيلو جرام - 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون - 300 قرص مخدر - ميزان حساس – مبلغ مالى - هواتف محمولة - 4 دراجات نارية "بدون لوحات".

كما أُصيب خلال التعامل ضابط وفرد شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

