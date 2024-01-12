أوقاف سوهاج تفتتح 3 مساجد في المنشاه وأخميم ودار السلام

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، 3 مساجد بدار السلام، والمنشاه، وأخميم عقب الإنتهاء من عملية الإحلال والتجديد لهم ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أنه تم اليوم الجمعة، إفتتاح مسجد" راتب باشا " بقرية النغاميش التابع لإدارة أوقاف مركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بحضور المهندس محمد السيد عوض رئيس مجلس مدينة دار السلام، نائباً عن محافظ سوهاج، ولفيف من علماء إدارة أوقاف جنوب دار السلام.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إلى أنه استكمالا للإنجاز تم أيضا افتتاح مسجد "التقوى" بقرية الشواولة التابع لإدارة الأوقاف بمركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج بعد إحلاله وتجديده وتم تكليف الشيخ ياسر محمد عبد اللاه بأداء خطبة الجمعة.

وأشار الدكتور محمد حسني عبد الرحيم إلى أنه تم أيضا إفتتاح مسجد "النور المحمدي" بقرية آبار الملك التابع لإدارة الأوقاف بمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج بعد خطة الإحلال والتجديد وتم تكليف الشيخ محمد خلف الله، مدير الإدارة بأداء خطبة الجمعة.