أمم أفريقيا..المعلم وجيامفي على قمة العرش الأفريقي

تنطلق بطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ 34، والتي تستضيفها كوت ديفوار على ملاعبها في الفترة ما بين 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.



تقام كأس أمم أفريقيا للمرة الثالثة بنظامها الجديد، بمشاركة 24 منتخبا بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة، بعدما كانت تقام بـ 16 منتخبا.



ويعتلي المعلم حسن شحاتة مدرب منتخب مصر، والغاني تشارلز جيامفي عرش المدربين الأكثر تتويجا ببطولة كأس أمم أفريقيا.



حصد شحاتة وجيامفي بطولة كأس أمم أفريقيا 3 مرات، بعدما نجح المعلم في قيادة منتخب مصر للتتويج بالعرس الأفريقي في نسخ 2006-2008-2010، فيما توج جيامفي مع منتخب غانا بكأس الأمم الأفريقية في نسخ 1963-1965-1982.



لكن ينفرد المعلم بإنجاز التتويج ببطولة كأس أمم أفريقي في 3 مرات متتالية ولم يسبق لأي مدرب في القارة السمراء بتحقيق ذلك الإنجاز الفريد من نوعه.



يأتي خلفهم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، والهولندي كوليمانس واسترهوف بعدما حصد الثنائي بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين .



لكن ينفرد رينارد بإنجاز مميز بعدما توج بأمم أفريقيا في نسختين مع منتخبين مختلفين، مع زامبيا في 2012، قبل أن يتوج بالبطولة في 2015 مع كوت ديفوار.



بشكل عام، يتفوق المدرب المحلي على الأجنبي في عدد المرات التي توج بها ببطولة الأمم الأفريقية، بعدما نجح 17 مدربا محليا بحصد "الكان" مقابل 16 للمدرب الأجنبي.



ونجحت 7 منتخبات في تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا عندما استضافت البطولة الأفريقية على ملاعبها، 11 مرة، وتعتبر مصر أكثر دولة احتضنت "كان" في 5 مناسبات استطاعت تحقيق اللقب في 3 منها.



يعتبر منتخب مصر أكثر المنتخبات تتويجا للبطولة على أرضه بـ 3 مرات خلفه منتخب غانا (مرتين)، وباقي الخمس المنتخبات مرة، وهم تونس والسودان، والجزائر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا.

