بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج.. غدًا

تبدأ غدًا السبت 13 يناير، امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين فى الخارج من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى، وذلك فى التاسعة صباحا حسب جدول كل صف دراسى.

بوابة «أبناؤنا في الخارج»

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق عن أرقام جلوس امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المصريين في الخارج، لجميع المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، على المنصة الإلكترونية لبوابة «أبناؤنا في الخارج».

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن عدد الطلاب المسجلين للامتحانات على منصة" الطلبة المصريين فى الخارج" أبنائنا في الخارج 83162 طالب وطالبة لكافة الصفوف الدراسية من kg1 حتى الصف الثاني الثانوي.

وقد تم غلق الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين، ورسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج" قدرها 150 مائة وخمسون دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

رابط أرقام جلوس الطلاب المصريين بالخارج من هنا

وأكدت الوزارة أنه خلال امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، في حال حدوث أي عطل في منصة امتحانات أبنائنا في الخارج 2024، سيتاح للطالب أن يقوم بطباعة الامتحانات والإجابة عليها وإرسالها بالبريد الإلكتروني لتصحيحها وإتاحة ذلك بجميع دول العالم.