احترف تجارة الحشيش| أمن الأقصر يضبط عنصرًا إجراميًا

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تكثيف الجهود لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت القوات من القبض على عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر).. وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدرالحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو-كمية لمخدر الهيروين –بندقية خرطوش-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفي سياق منفصل، أصيب صاحب محل زيوت في العقد الرابع من العمر ونجله في الثالثة عشرة من عمره يقيمان بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بحروق متفرقة بالجسم في حريق اندلع في محل زيوت خاص بهما بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وجرى نقلهما للمستشفى المركزي للعلاج وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغا بنشوب حريق بمحل زيوت سيارات دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل زيوت سيارات كائن بالطابق الأرضي بعقار ملك "ج . ا . س . س" 40 سنة صاحب محل زيوت ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة كل من :- مالك المحل بحروق بالساعدين ونجله "يسي . ج . ا" 13 سنة طالب ومقيم بذات الناحية بحروق بالوجه والقدمين أثناء محاولتهما إخماد الحريق وتم نقلهما لمستشفى البلينا المركزي.

وبسؤال مالك المحل قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من أحد التوصيلات العشوائية بالمحل ونفى الشبهة الجنائية وأضاف باحتراق كمية من زيوت السيارات.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



