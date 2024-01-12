موجه صقيع وامطار شديدة رابع ايام نوة الفيضية الكبرى بالاسكندرية

لليوم الرابع على التوالي تشهد محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة بأغلب أنحاء المحافظة وطقس شديد البرودة نهاراً ضمن موجة الصقيع التي استهلت بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى أسفرت عن التزام أغلب مواطني الثغر بمنازلهم تجنباً للطقس السيئ التي تمر به المدينة الساحلية. وذلك دون تأثير على حركة المرور. مما تسبب فى غرق غرب المحافظة بشوارع العجمى وابو تلات والعامرية وتسبب فى عرقلة حركة المرور .

ورصدت " الوفد " سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية في كافة المناطق مع ارتفاع الأمواج اثر نوة الفيضة الكبرى التى ضربت الطقس مما تبعه تحذيرات من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بضرورة تجنب النزول اليوم إلا للضرورة القصوى.

تتوقع هيئة الارصاد أن يشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع ان تشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد علي فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس ، والبحر المتوسط : معتدل مضطرب ارتفاع الموج (1.5 2.5 متر)، البحر الأحمر : معتدل ارتفاع الموج (2:1.5 متر)وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09.

وفى سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبضائع بشكل منتظم دون تأثير لموجة الطقس السيئ، فيما وجه اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس هيئة الميناء بمتابعة الرصدات الجومائية والتأكد من حالة الجو وسلامة الملاحة.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد في المحافظة، وتكثيف التواجد الميداني لرؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة أو مشكلات نتيجة الأمطار.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال الصرف الصحي رصدوا سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة في كافة المناطق .

ومن جانبه، أشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين، فضًلا عن التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

أضاف "نافع "أنه يجرى التعامل بشكل سريع مع الأمطار في ظل رفع درجة الاستعداد بالشركة منذ أمس، حيث يتم نزح المياه بشكل لحظي.