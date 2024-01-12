منتخب مصر للطاولة يخوض أولي مبارياته ببطولة تركيا الدولية المفتوحه

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للطاولة الى مطار اسطنبول بتركيا في رحلة استغرقت 3ساعات ونصف ساعه، استعدادا للمشاركة في بطولة تركيا الدولية المفتوحه.

وتتكون بعثة منتخب مصر من أحمد البكري رئيسا للبعثة، سامح عفيفي إداري بالإضافة إلي 5 لاعبين وهم أحمد إمام، محمد الديب ، مجدي ميلاد، مصطفي أحمد ويشارك الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية في البطولة الجولية المفتوحه بتركيا والمقرر إقامتها في الفترة من 11 وحتى 15 يناير الجاري.

ومن المقرر ان تجري قرعة بطولة تركيا الدولية المفتوحه عصر اليوم علي ان يخوض منتخبنا المصري للطاولة الكشف أولى منافساته مساء اليوم الجمعه.



تأتي مشاركة المنتخب الوطني، استجابة لتوصيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتكثيف بطولات الألعاب الترفيهية بالمحافظات وإتاحة الفرصة لممارستها في بيئة صحية وكذلك تكوين المنتخبات الوطنية لتمثيل مصر في البطولات الدولية، استجابة لاهتمام الدولة بتلبية احتياجات ومتطلبات مواطنيها.



وكان الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية بقيادة أحمد البكري، نظم معسكر تدريبي لأبطال منتخب للطاولة قبل السفر للبطولة الدولية، مشيرا ان مشاركة المنتخب المصري في البطولة ، موجها الشكر للأستاذ اسماعيل الدريني لتحملة معسكر الفراعنة بالكامل دعما منه لابطالنا لرفع العلم المصري علي منصات التتويج عاليا بين بقية الدول الأخرى.