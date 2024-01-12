إمام عاشور: سعيد بتواجدي في الأهلي والجميع يدعمني
عبر إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتواجد مع الفريق مشيداً بدور اللاعبين الكبير في مساندته بعد إنضمامه للفريق.
وقال إمام عاشور في تصريحات تليفزيونية: “ سعيد بتواجدي في الأهلي حالياً، وهو شرف كبير لأي لاعب ”.
وتابع: “ الكل يساعندني خاصة اللاعبين الذين يدعمونني بإستمرار وهذا ما كنت أحتاجه بعد إنضمامي للفريق ”.
وأضاف إمام عاشور: “ كابتن محمود الخطيب لم يقصر معي منذ اليوم الأول لي بالنادي، لذلك أقاتل بإستمرار من أجل الفريق، كما أنهم يرفعون الضغوطات عني دائماً ”.
وأتم: “ كنت سعيداً للغاية بهدفي أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي بطولة السوبر لأن الهدف جاء في الدقيقة 90، مثلما يقولون الأهلي دائماً يظهر في الدقيقة 90 ”.