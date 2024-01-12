إصابة طفلة ببتر قدمها أثناء محاولتها إستقلال قطار روسي بجرجا

أصيبت طفلة في الثالثة عشرة من عمرها تقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج ببتر القدم اليسرى أثناء محاولتها إستقلال قطار روسي عقب تحركه من محطة سكة حديد جرجا إنزلقت قدماها وسقطت بين الرصيف والقطار وجرى نقلها لمستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا لقسم شرطة جرجا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا بأنه أثناء محاولة "أميرة . ا . ا . ع" 15 سنة بدون عمل ومقيمه دائرة قسم جرجا إستقلال القطار روسي [ الأقصر – القاهرة ] عقب تحركه من محطة سكة حديد جرجا إنزلقت قدماها وسقطت بين الرصيف والقطار مما أدى لحدوث إصابتها ببتر بالقدم اليسرى وتم نقلها لمستشفى جرجا العام .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .