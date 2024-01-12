وفاة عامل في حادث اصطدام سيارة بدراجة بخارية بأخميم

شهد طريق الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة بخارية من الخلف، نتج عنه وفاة عامل في العقد الرابع من العمر كان يقود الدراجة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة السير وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بتلقي مركز شرطة أخميم بلاغ بوجود حادث تصادم ومتوفى بطريق الصوامعة شرق دائرة المركز.



انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "أيمن . ا . ا . ا" 35 سنة سائق ومقيم بناحية بني واصل / دائرة مركز ساقلتة إختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدم بدراجة بخارية من الخلف "قيادة هاني . ر . ع . ع" 38 سنة عامل ومقيم بناحية الصوامعة شرق / دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي .

وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى "ماهر . ر . ع . ع" 36 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفى الأخير وجود شبهه جنائي .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.