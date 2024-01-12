تألقي بالدانتيل الراقي على خطى ليلى زاهر في حفل خطوبتك (صور)

تملك الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ذوق رفيع جعلها تمزج بين شقاوة الشباب و ووقار ونعومة صاحبات المقامات الانيق، لتخطف الأضواء نحو إطلالاتها الجذابة وهذا ما فعلته خلال إعلان ارتباطها بالفنان هشام جمال رسميا عبر صفحته الرئسية بالانستجرام منذ أيام قليلة ماضية.

الدانتيل يتصدر عالم الموضة في 2024

وخطفت ليلى الأنظار نحو نعومة إطلالتها حيث ارتدت فستان ميدي مجسم بأكمام طويلة، صمم من الدانتيل الناعم بلون الاوف وايت مزركش بالزهور الراقية، لتكن مثال تقتدي به الفتيات في ليلة قراءة الفاتحة أو حفل الخطوبة.

ويمكنك التألق بفستان خطوبتك المصممة من قماش الدانتيل الفاخر بلونه الصافي والمتناغم مع لون البشرة الشقراء والخمرية لتبدو مثل الأميرات هذا الليلة.

وتصدرت فساتين السهرة المصممة من الدانتيل في دور الأزياء العالمية لموضة 2024. 2025 ؛ لتمزج بين جديد بين شقاوة الانثي ونعومة الكلاسيكية الهادئة.

وتنوعت تصاميم فساتين الخطوبة او قراءة الفاتحة بين الأوف شولدر والكب و الماكسي و القصير المجسم ليضيف للعروس لمسة عصرية جذابة تجعلها تبدو كالأميرات.

واختلف قماش الدانتيل بين الساده بلونه الأبيض الصافي وبين المرزكش بالزهور والاشكال الهندسية الهادئة أو القلوب الناعمة لترضى كافة الاذواق وتمنحهن جاذبية من نوع خاص.

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال



والان نقدم أبرز تصاميم فساتين السهرة المصممة من الدانتيل لتحصلي على إطلالة ناعمة وجاذبة على خطى ليلى أحمد زاهر.