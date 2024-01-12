الجمعة 12 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أسعار تذاكر وموعد حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

عمر خيرت
عمر خيرت

يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلتين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يومي 25 و26 من شهر يناير الحالي.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت، خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أجمل مؤلفاته، ومنها : "أهم أعماله صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش، وغيرها من الأغاني، منها مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة وغيرها.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

وكانت طرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل بثلاث فئات مختلفة، الأولى 1460، والثانية 1210، والثالثة والأخيرة 810 جنيها.

معلومات عن الموسيقار عمر خيرت

بدأت علاقة عمر خيرت، بالبيانو بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959، درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الأيطالي "كارو" إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن حتى اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) والتي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف.

وعمل عمر خيرت، في الفرق كعازف درامز والتي كان لها أثر واضح في مؤلفاته مثل: "الخادمة، رابسودية عربية" وغيرها.

وأطل عمر خيرت، على الجمهور لأول مرة مع الموسيقى التصويرية من خلال فيلم ليلة القبض على فاطمة عام 1983.

مواد متعلقة

أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك" ضيوف منى الشاذلي هذا الموعد

عزاء والدة لطيفة بمسجد الشرطة.. الليلة

روز وليلى.. ملخص الحلقات الأولى من المسلسل

التفاصيل الكاملة لمسلسل "وبينا ميعاد" قبل انطلاق عرضه

الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد منير مراد في الجمهورية

موعد العرض الخاص لفيلم "مقسوم"

"مش قادرة أصدق إنه حقيقه".. ريهام عبدالغفور تحيي أربعين والدها بكلمات مؤثرة

"الحريفة" يحتفظ بالمركز الثالث في إيرادات الأفلام
الجريدة الورقية