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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طرح مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة في المنيا

السلع الغذائية
السلع الغذائية

طرحت الوحدات المحلية بمحافظةالمنيا ، سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة بواقع 100 جنيها للــ( شنطة ) ، وذلك لمجابهة جشع التجار ، وتنفيسذا لتوجيهات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة .

 

بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة ، بالتعاون مع مديرية التموين ، وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" ، والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض ، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وفى هذا السياق، افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، منفذ لبيع السلع الغذائية الأساسية ، بقرية صفط الخمار، حيث أوضح عامر طه رئيس المركز ، أن منفذ بيع السلع الغذائية المدعمة بمقر الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار ، لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

 

كما تواصل الوحدات المحلية  شمال وجنوب المنيا ، طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للكرتونة ، والتي تضم ، (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) ، بمنافذ بيع السلع الغذائية في القرى و المراكز والمدن على مستوى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين،  25 – 30%،  في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

الجريدة الورقية