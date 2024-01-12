طرح مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة في المنيا

طرحت الوحدات المحلية بمحافظةالمنيا ، سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة بواقع 100 جنيها للــ( شنطة ) ، وذلك لمجابهة جشع التجار ، وتنفيسذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة .

بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة ، بالتعاون مع مديرية التموين ، وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" ، والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض ، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، افتتحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، منفذ لبيع السلع الغذائية الأساسية ، بقرية صفط الخمار، حيث أوضح عامر طه رئيس المركز ، أن منفذ بيع السلع الغذائية المدعمة بمقر الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار ، لبيع السلع الغذائية الأساسية واللحوم ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

كما تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب المنيا ، طرح مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنية للكرتونة ، والتي تضم ، (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) ، بمنافذ بيع السلع الغذائية في القرى و المراكز والمدن على مستوى المحافظة، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين، 25 – 30%، في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.