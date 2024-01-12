صحة سوهاج: للإعلام دور كبير لإبراز مجهودات الدولة وانجازاتها للمواطن

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج أن صفحة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والتي تعد الصفحة الرسمية للمديرية تجاوزت ال50 ألف متابع ووصول منشوراتها خلال العام 2023 إلى 2 مليون و277 ألف و113 مواطن والذبن قاموا بزيارة الصفحة وتصفح ما تقوم بنشره من أخبار وفاعليات وإعلانات ومواد توعوية بمختلف الإهتمامات الصحية .

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة أنه يتم من خلالها نشر جميع الفعاليات التي تخص القطاع الصحي بالمحافظة وكذلك الإعلانات المتنوعة المتعلقة به وبالخدمات التي يقدمها والتي من بينها القوافل الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وكذلك أعمال المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وجميع الفعاليات التي تتم بالقطاع الصحي بالمحافظة .





ومن جانبه قال محمد جلال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمنسق الإعلامي لوزارة الصحة بسوهاج أن وكيل الوزارة يدعم الإدارة دعما كبيرا لافتاً أن أول مدير إدارة يلتقيه الوكيل كان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وذلك لوضع استراتيجية العمل الإعلامي وسياساته ولإهتمامه البالغ بالجانب الإعلامي وحرصه علي الوصول للمواطن و توعيته وإظهار مجهودات الدولة تجاهه .





وأوضح "أبو هاشم" الدور الهام والمحوري لإدارة العلاقات العامة في إبراز أنشطة وفعاليات المؤسسات وكذلك الدور في توعية المواطنين وتشكيل ثقافتهم وتعد من أهم جوانب الإدارة الحديثة وأن الإعلام يوضح الجهود الضخمة التي تبذلها الدوله تجاه المواطنين والخدمات المقدمة لهم .





وأكد وكيل الوزارة على أن وسائل الإعلام والإتصال و مواقع التواصل تعد حلقه الوصل بين المؤسسة والمواطنين و نقل الأتجاهات ولها دور بارز في إزالة المعوقات ونقل أراء المواطنين للمسئولين مما يساعد في دعم اتخاذ القرار ومشاركة المواطن واحترام أرائه .