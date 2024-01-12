عزاء والدة لطيفة بمسجد الشرطة.. الليلة

تستقبل المطربة لطيفة، العزاء في والدتها السيدة "فاطمة"، في مصر اليوم الجمعة، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

وكانت انتهت المطربة لطيفة من مراثم تشييع جثمان والدتها السيدة "فاطمة"، وأقامت العزاء في موطنها تونس وسط أهلها وأقاربها ومجموعة كبيرة من المحبين.

وفاة والدة المطربة لطيفة

وكانت والدة لطيفة الحاجة "فاطمة" توفيت داخل أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من شهر كامل، رافقتها لطيفة في المستشفى طوال هذه المدة.

و حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه الشكر لكل من عاونها من المسئولين في مصر وتونس لنقل جثمان والدتها من مصر إلى تونس وتشييعه في مسقط رأسها.

وقالت لطيفة، إنها تشكر كل الوزارات التي ساعدت في نقل الجثمان، موجهة الشكر لله على دفن والدتها في مسقط رأسها بتونس.

وكانت أعلنت لطيفة، يوم الإثنين 1 يناير عن خبر وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".